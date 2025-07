Bianchin: "Ramos è tra le opzioni del Milan: l'ipotesi valutata è quella del prestito"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su una nuova idea per l'attacco del Milan: "Gonçalo Ramos è tra le opzioni del Milan per l'estate: è un numero 9 di livello e il Psg nella scorsa stagione ha scelto una strada differente, l'attacco leggero con Dembélé, Doué, Kvaratskhelia. Il Psg lo ha pagato 65 milioni e certo non può svenderlo, anche se Ramos è reduce da una stagione con sole 12 partite da titolare in Ligue1 e una in Champions: è stato una riserva, per quanto di qualità. I numeri garantiscono: 19 gol stagionali tra campionato e coppe, tanti se paragonati ai minuti a disposizione, poco più di 1.800. Un gol a partita, se consideriamo il recupero. Normale che il Psg ora punti a venderlo - e in alternativa, ragioni sulla possibilità di tenerlo - ma in caso di offerta interessante può aprire al dialogo. Il Milan a quelle cifre non può prenderlo e l'ipotesi valutata a Casa Milan è piuttosto quella del prestito. Quando si può fare un'operazione del genere? Ad agosto.

Il Milan in questa storia ha un alleato: Jorge Mendes. L'agente portoghese ha appena chiuso l'affare Estupinan con il Milan e i rapporti, anche dopo gli alti e bassi con Conceiçao e Joao Felix, sono buoni, migliori rispetto al passato".