Joao Felix riparte dall'Al Nassr: al Chelsea più di 30 milioni

Oggi alle 15:12

Dopo sei mesi estremamente deludenti al Milan, le aspettative erano molto alte e Joao Felix, come spesso gli è capitato in carriera, non le ha rispettate, il portoghese è pronto a ripartire da una nuova squadra.

Il fantasista lascia il Chelsea per 30 milioni di euro più bonus e un'alta percentuale sulla rivendita e si unisce all'Al Nassr. Fabrizio Romano scrive che Felix è stato autorizzato a raggiungere il ritiro in Austria della squadra araba, dove potrà svolgere le visite mediche.