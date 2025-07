Paquetà sarà scagionato dalle accuse di scommesse in quattro partite di Premier

Secondo quanto riportato dal The Times, Lucas Paquetà sarà scagionato dalle accuse di sport fixing mosse nei suoi confronti dalla Football Association, a causa di presunte ammonizioni ricevute volutamente in quattro partite di Premier League, con l’accusa che il giocatore avesse preso parte a un piano per truccare scommesse. La FA ritiene che Lucas Paquetá abbia intenzionalmente “cercato di ricevere un cartellino dall’arbitro con lo scopo improprio di influenzare le scommesse”. Gli investigatori hanno notato che il centrocampista aveva ricevuto quattro cartellini gialli sospetti tra il 2022 e il 2023, che sarebbero stati utilizzati per fare profitto a favore di decine di persone nel suo paese.

A prendere le sue difese era intervenuta anche sua moglie. Maria Eduarda Fournier, e madre dei due figli di Paquetá: "Non ho mai detto nulla qui, e forse non avrei dovuto farlo! Mio marito ha un atteggiamento e una forza che ammiro e che mi impressiona. Sono due anni che viviamo questo incubo e lui è sempre forte... ha sempre avuto in mente che si sarebbe difeso solo nel momento e nel luogo giusti! Non c’è nulla contro di lui. Non ve ne siete accorti? Alla fine, Dio sa tutto, e solo lui sa perché stiamo passando tutto questo! E solo grazie a lui stiamo bene e viviamo felici come famiglia! Desidero solo che la gente lo rispetti... Le persone sono cattive e ingiuste, e non sanno nulla!", ha scritto su Instagram.