Pioli torna in Serie A: sarà il nuovo allenatore della Fiorentina

Stefano Pioli firmerà un contratto triennale come nuovo allenatore della Fiorentina a partire da luglio. Come riportato questa sera da Fabrizio Romano, l’accordo verbale tra le parti è già stato raggiunto, mentre nelle prossime settimane si procederà con i passaggi formali per ufficializzare l’ingaggio. La società viola punta su Pioli per rilanciare la squadra e portare continuità e solidità al progetto tecnico.

L'ex tecnico rossonero torna così in Serie A dopo una stagione all'estero sulla panchiba araba dell'Al-Nassr.