Devis Vasquez: "Sono arrivato alla Roma, in un club grande, di campioni"

vedi letture

Devis Vasquez, dopo essersi svincolato dal Milan, ha trovato casa alla Roma. Il portiere colombiano ha rilasciato la seguente intervista ai canali del club giallorosso: "Questa è una bella opportunità. Sono arrivato in un club grande, di campioni. Penso ad aiutare al massimo la squadra e fare quello che posso. Sono alto e mi aiuta tanto per prendere i cross, a uscire sui corner e le palle inattive. Poi penso che la mia abilità sia il gioco con i piedi. Sono stato già una volta, l'anno scorso, a giocare contro la Roma. La mia prima impressione quando sono entrato in campo... una cosa incredibile. Impressionante. Mi è piaciuto tanto". Poi nella chiosa finale il motto immancabile, come messaggio anche ai tifosi: "So che le prime cose da imparare qua sono 'forza Roma' e 'daje Roma'".

L'annuncio ufficiale della Roma

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Devis Vasquez. Il portiere ha firmato un contratto biennale con il Club fino al 30 giugno 2027. Nato a Barranquilla in Colombia il 12 maggio del 1998, l'estremo difensore nell'ultima stagione ha difeso i pali dell'Empoli in Serie A collezionando 32 presenze. Vasquez ha scelto la maglia numero 32, sarà il secondo calciatore colombiano della storia giallorossa dopo Victor Ibarbo. Benvenuto a Roma, Devis!".