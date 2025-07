Dalla Spagna: Luka Jovic ad un passo dal Real Oviedo

Luka Jovic, attualmente svincolato dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con il Milan, è vicino a diventare un nuovo giocatore del Real Oviedo, club che milita nella Liga spagnola. Lo riferisce Radio Marca, che spiega che il giocatore è atteso la prossima settimana in città per definire gli ultimi dettagli con il club asturiano.

Svincolatosi dal Milan il 30 giugno, Luka Jovic ha giocato con la maglia rossonera per due stagioni dando un buon apporto soprattutto a partita in corso nel primo anno e rendendosi importante per Sergio Conceiçao nel finale della scorsa stagione. Resta nella memoria dei tifosi milanisti la doppietta segnata nel derby di ritorno di Coppa Italia, vinto per 3-0. Jovic ha segnato complessivamente 13 reti in 47 partite col Milan.