Pazzini lascia la Pistoiese: "Auguro al club di tornare a competere ai livelli che si merita"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 23:10 Gli ex

Ginampaolo Pazzini, ex attaccante, tra le altre, anche del Milan, non è Responsabile dell'Area Tecnica e consulente di mercato della Pistoiese. Questo il comunicato del club toscano: "La Società FC Pistoiese e Giampaolo Pazzini comunicano il termine del rapporto di collaborazione, frutto di una decisione condivisa e presa di comune accordo.

Il Presidente del club Sergio Iorio commenta: 'Ringrazio Giampaolo per tutto quello che ha fatto e dato alla FC Pistoiese nella stagione scorsa. Dopo aver impostato l’organizzazione delle giovanili, Giampaolo si è aggregato al team tecnico della prima squadra, dando input e consigli per il miglioramento continuo della squadra. Auguro a Giampaolo la massima soddisfazione per la prosecuzione della sua carriera nel mondo del calcio'.

Giampaolo Pazzini aggiunge: 'La Pistoiese è sempre stata importante per me e per la mia famiglia, auguro alla squadra, al Presidente e ai tifosi di tornare a competere ai livelli che si meritano e di raggiungere il prima possibile tutti gli obiettivi prefissati. Mi porto dietro l’affetto della Società, della città e di un territorio a cui sono particolarmente affezionato'".