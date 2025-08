Il presidente dell'AssoCalciatori attacca duramente Sottil della Fiorentina

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, si è così espresso ai microfoni di Italia7 sull'ex Milan Riccardo Sottil, non convocato da Stefano Pioli per il ritiro nel Regno Unito della Fiorentina: "Spetta alla società intervenire per 'muovere il mercato' e liberarsi di quei giocatori non considerati utili al progetto. Sottil è stato messo alla prova... Non è la Fiorentina che ha deciso di fare a meno di Sottil, è lui che ha scelto di non farsi confermare".

SOTTIL NON CONVOCATO

La Fiorentina di Stefano Pioli è partita per la tournée che la terrà impegnata fino al 9 agosto, in cui verranno affrontate Leicester, Nottingham Forest e Manchester United. L'ex tecnico rossonero non ha convocato un altro ex milanista, Riccardo Sottil.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA

Portieri: Christensen, De Gea, Leonardelli, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Trapani, Viti.

Centrocampisti: Bianco, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Montenegro, Ndour, Richardson, Sabiri.

Attaccanti: Beltran, Braschi, Dzeko, Gudmundsson, Kean.

FLORO FLORES LO ATTACCA...

Antonio Floro Flores, ex attaccante che ha giocato anche con Genoa e Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Le sue dichiarazioni su Riccardo Sottil:

Sottil può essere utile alla Fiorentina?

"La scelta peggiore che potesse fare è stata quella di andare al Milan. Andare lì per cercare di giocare non ha avuto senso. Adesso deve giocare, ha qualità ma ha bisogno di spazio e deve capire lui stesso che calciatore è. Io ho avuto l'opportunità di andare alla Juventus ma ho scelto il Genoa, doveva fare anche lui un passo simile. Deve fare un passo indietro".