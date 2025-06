Pioli è destinato alla Fiorentina: come cambierebbe la Viola con l'ex Milan

vedi letture

Stefano Pioli è destinato alla Fiorentina. A breve lascerà l'Al Nassr per fare ritorno in Italia e accomodarsi nuovamente sulla panchina viola dopo l'ultimo mandato 2017-19. "Come si cambia", titola in taglio alto Corriere Fiorentino stamane: dal modulo di gioco allo staff tecnico, ecco le novità che porterà l'ex guida del Milan dell'ultimo scudetto vinto. Addio dunque all'Arabia Saudita e ai milioni garantiti per rimettersi in pista nel massimo campionato italiano e con i gigliati che devono riprendersi ancora dallo shock dell'addio di Raffaele Palladino.

Non ha mostrato interesse nemmeno per la Nazionale, forte di un desiderio incredibile di tornare a Firenze. Un uomo di parola. In tal senso la società gigliata, conscia che per l’annuncio ufficiale si dovrà aspettare probabilmente i primi giorni di luglio, lavora ovviamente fin da subito sul mercato, ascoltando Pioli ed i suoi desiderata.

Intanto preoccupa la situazione di Moise Kean. Nei primi 15 giorni di luglio con il centravanti della Nazionale e della Viola può succedere di tutto, in virtù di una clausola da 52 milioni di euro che lo libererebbe, ovviamente con il suo consenso. E su questo secondo aspetto si lavora incessantemente per poter difendere il club dagli interessi esterni che, per forza di cose, arriveranno dopo l’annata straordinaria dell'attaccante.