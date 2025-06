Brasile, Cafù: "Ancelotti è l’italiano più brasiliano del mondo"

A margine della Milano Football Week, Marcos Cafu, leggenda della Nazionale brasiliana ed ex di Milan e Roma, si è soffermato tra le altre cose anche sulla possibilità ormai concreta di vedere l'ex compagno in rossonero Gennaro Gattuso come nuovo ct dell'Italia:

"Ce lo vedo benissimo, anzi non vedo un nome migliore del suo. Speriamo che possa portare la Nazionale dove merita, ovvero al Mondiale, giocando bene. La grinta è una delle caratteristiche di Gattuso, ci mette voglia di lavorare e personalità, quello che servirebbe in questo momento alla Nazionale. In bocca al lupo a mister Gattuso".

Nel 2002 era un Brasile molto tecnico?

“Una nazionale che ha vinto il mondiale è sempre forte. Nel 1994 forse era una nazionale più esperta e nel 2002 è stato diverso. La squadra giocava ad occhi chiusi, ci piaceva giocare. Andavo in campo divertendoci con responsabilità. Non perdevamo mai l’allegria di giocare a calcio”.

Ci racconti il legame tra Brasile e Milan? Che ne pensi di Ancelotti?

“È bellissimo. Carletto è l’italiano più brasiliano del mondo. La scelta sua è stata importantissima. Carletto ha tanta esperienza”.