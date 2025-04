Futuro Tonali, dall'Inghilterra: grato al Newcastle per la vicinanza, vuole restare

Dopo mesi difficili segnati dalla squalifica per gioco d’azzardo, Sandro Tonali sta rilanciando alla grande la propria carriera e vuole continuare a farlo con la maglia del Newcastle United, almeno stando a quanto riportato dal Telegraph. Il centrocampista italiano, determinato a ripagare la fiducia dell’allenatore Eddie Howe, del club e dei tifosi, ha intenzione di restare a lungo nel nord dell’Inghilterra, diventando un pilastro del progetto tecnico.

Tonali, 24 anni, era arrivato dal Milan con grandi aspettative, ma ha vissuto un avvio complicato, faticando ad adattarsi al ritmo frenetico della Premier League. La squalifica di 10 mesi lo ha poi ulteriormente frenato. Ma, da quando è tornato a disposizione, Howe ha lavorato con pazienza per riportarlo in condizione, alternandolo gradualmente in campo.

Ora il Newcastle rivede in Tonali quel talento che aveva convinto il club a puntare su di lui, insieme a Bruno Guimarães e Joelinton forma uno dei centrocampi più completi e fisici del campionato inglese. Il tecnico Howe ha piena fiducia in lui e la società vuole costruire attorno a Tonali la mediana del futuro. Il calciatore, da parte sua, è determinato a restare per ricambiare il sostegno ricevuto in uno dei momenti più difficili della sua carriera.