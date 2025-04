Cardinale incontra Paratici, ma non sarà lui il nuovo ds del Milan. In corsa D'Amico e Tare

In attesa di vedere come andrà a finire la stagione ed in particolare la finale di Coppa Italia contro il Bologna del prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma, in casa rossonera prosegue la telenovela sul casting del nuovo direttore sportivo. E nelle ultime ore è emerso un retroscena interessante: nei giorni scorsi, infatti, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha incontrato Fabio Paratici in un lussuoso hotel sul lago di Como.

DUE NOMI FORTI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che questo faccia a faccia non ha però portato a nessuno colpo di scena: l'ex Juventus, sotto squalifica fino al 20 luglio per il caso plusvalenze, non sarà infatti il nuovo ds milanista in quanto il suo futuro sarà nuovamente al Tottenham. Sulla lista del Milan restano quindi due nomi forti, vale a dire quello di Tony D'Amico, che ha un contratto con l'Atalanta fino al 2027, e Igli Tare, ex dirigente della Lazio che ha il vantaggio di essere libero da subito. La scelta sarà dell’ad Giorgio Furlani, che però intende prendersi tutto il tempo prima della decisione definitiva.

FUTURO PANCHINA - In casa rossonera si parla poi tanto anche del futuro della panchina, che ovviamente dipenderà da chi sarà il nuovo direttore sportivo. Le chance di conferma di Sergio Conceiçao, anche se dovesse vincere la Coppa Italia, sono pochissime in quanto il Milan è orientato a cambiare. Tra i nomi che vengono accostati alla panchina del Diavolo c'è anche quello di Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna che sarà l'avversario dei rossoneri il 14 maggio nella finale della coppa nazionale. Resta il fatto che la scelta non verrà fatta prima di quella del ds.