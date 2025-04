Perché il Milan Futuro è ai playout? L'analisi della regular season dell'under 23

Nell'ultimo turno del campionato di Serie C, girone B, il Milan Futuro ha pareggiato 1-1 in casa con la Vis Pesaro mentre la SPAL ha vinto a Ferrara per 3-0 sul Gubbio: due risultati che hanno permesso agli estensi di sopravanzare i rossoneri e di guadagnarsi un doppio vantaggio nei playout che si giocheranno nelle prossime settimane. Il tempo dei bilanci definitivi sarà una volta archiviato il doppio confronto con la squadra emiliana, oggi la si cerca di rispondere alla domanda: perché il Milan Futuro è finito ai playout?

Questa è la domanda che ci si può fare a questo punto della stagione. È chiaro che per un progetto come quello della seconda squadra, pur consapevoli di tutte le difficoltà del caso, non ci si aspettava di terminare il primo anno con il rischio retrocessione. Analizzando quanto successo solamente nel corso del campionato, il problema più grande è stato quello della gestione da parte del club. Il primo capo d'accusa è l'offseason. In estate il progetto tecnico è stato affidato a un dirigente come Jovan Kirovski che non aveva grande esperienza con un mondo come quello della Serie C italiana; lo stesso discorso si può fare per Daniele Bonera, che si è fatto le ossa nello staff di Pioli ma che era alla prima grande esperienza da capo allenatore di una squadra di calcio. E forse, considerando il delicato compito di far acclimatare calciatori giovanissimi in un campionato così complicato e pieno di veterani esperti, non è stata una mossa lungimirante. Non è un caso che l'arrivo di Massimo Oddo - con un curriculum più ricco tra C, B e A - abbia portato delle migliorie nell'atteggiamento e anche nel gioco della squadra.

Il secondo capo d'accusa è la gestione dei giocatori, a partire dal mercato estivo in cui si è sottovalutato l'apporto fondamentale che i fuori quota avrebbero potuto dare alla squadra. Un po' come accaduto con la prima squadra, la sessione invernale è stata occasione per aggiustare il tiro: con l'arrivo di gicoatori come Michele Camporese e Simone Branca, effettivamente, le cose sono leggermente cambiate per il meglio. Il passaggio dei calciatori da Futuro a Prima Squadra o alla Primavera, invece, non è stato lineare, se non per un giocatore: Alex Jimenez. Lo spagnolo ha iniziato in Serie C e ha giocato con continuità il primo quarto di stagione, risultando già ampiamente fuori categoria: anche per necessità è stato portato in prima e oggi è un titolare del Milan, segno che con lui il progetto ha funzionato in pieno. Ben diversa è stata la gestione di calciatori come Francesco Camarda, Kevin Zeroli e Davide Bartesaghi. Quest'ultimo ha avuto la possibilità di rimanere di più a disposizione di Milan Futuro ma per i primi due ci sono stati due o tre mesi in inverno in cui sono rimasti praticamente sempre seduti in panchina con la squadra dei grandi oppure protagonisti per brevissimi spezzoni di gara. Sicuramente stare con i più forti aiuta ma ci sono anche dei danni collaterali: il più grosso è che Camarda non potrà giocare i playout perché non ha raggiunto il limite di 25 convocazioni in distinta da Milan Futuro. Un errore francamente imperdonabile, dal momento che il giovane attaccante 2008 è un capitale e la perla più preziosa dell'under 23 rossonera. Sicuramente positivo avere tanti giocatori che hanno avuto la possibilità di essere aggregati alla prima, anche solo per poche panchine, ma allo stesso tempo forse per la loro crescita sarebbe stato meglio giocare con continuità.

Ora i playout che come spesso si dice, sono un campionato a parte. Il Milan se la gioca andata e ritorno con la SPAL: sabato 10 maggio ore 20 al "Chinetti" di Solbiate, sabato 17 maggio ore 20 al "Mazza" di Ferrara. Gli estensi godono della possibilità di mantenere la categoria con due risultati su tre: i rossoneri devono fare solo una cosa, vincere. A seconda di come andrà questa doppia sfida, si tireranno le somme conclusive della stagione.

