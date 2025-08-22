Piervincenzi: "Leao centravanti la cosa più significativa del precampionato del Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il match analyst Andrea Piervincenzi ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare su quelle che saranno le posizioni in campo di Rafeal Leao e Christian Pulisic.

Leao da centravanti può essere un’arma importante per il Milan?

“Tatticamente è la cosa più significativa vista in questo precampionato. Allegri lo ha avuto 20 giorni e con la sensibilità del campo ha visto qualcosa per portarlo lì. In realtà il 3-5-2 visto col Bari è particolare, entrambi gli attaccanti si allargano molto. Allegri ha cambiato qualcosa, si è vista tanta qualità col Bari. È costretto a cambiare, se non cambi ti trapassano e deve aggiungere qualcosa nel suo calcio. Quel calcio non funziona più, se dovesse funzionare l’operazione Leao è un 10 in pagella. Non può giocare spalle alla porta e non ha quella fame in area di rigore, magari verrà utilizzato in maniera diverso. Il tema tattico di questa estate è sicuramente il Milan”.

Dove verrà schierato Pulisic nel 3-5-2?

“Sulla carta potrebbe andare in panchina, ma solo sulla carta. È un esterno puro, bisogna liberarsi dal sistema di gioco. Se dici a Pulisic e Leao di muoversi liberamente nel fronte offensivo può essere una novità importante. Magari il Milan giocherà 3-4-3, ma al momento giocherà con questo 3-5-2 anche perché Allegri non si fida in questo momento dei difensori”.