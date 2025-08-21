Liste Serie A, anche con Boniface la situazione è rosea: il Milan ha spazio per altri colpi

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

I restanti giocatori, definiti stranieri, devono essere al massimo 17. I calciatori U22 invece in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati. Ad oggi la situazione in casa Milan, visto anche che i rossoneri non parteciperanno a nessuna competizione europea (lì le regole sono più stringenti), è decisamente sotto controllo. Attualmente ci sono diversi posti liberi: due tra gli stranieri e uno tra i formati nel vivaio Italia. Athekame, arrivato dallo Young Boys, rientra negli U22. De Winter, cresciuto nella Juventus, occupa uno slot tra i cresciuti nel vivaio Italia. Boniface, mancano solo le visite mediche, occuperà uno slot tra i 17 stranieri. Nel caso il Milan dovesse prendere un'altra punta, a questo punto la scelta è fra Vlahovic ed Harder, ci sarebbe spazio per entrambi.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Musah, Bondo, Bennacer, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Chukwueze, Saelemaekers, Boniface*

*in arrivo

LISTA STRANIERI (max 17)

1- Maignan

2- Tomori

3- Pavlovic

4- Estupinan

5- Modric

6- Fofana

7- Jashari

8- Loftus-Cheek

9- Musah

10- Saelemaekers

11- Pulisic

12- Leao

13- Chukwueze

14- Santi Gimenez

15- Boniface (mancano solo le visite mediche)

Bennacer*

Adli*

* fuori dal progetto

VIVAIO ITALIA (max 4)

Pietro Terracciano

Ricci

De Winter

VIVAIO MILAN (max 4)

Gabbia

U22 (illimitati)

Torriani

Bartesaghi

Jimenez

Athekame