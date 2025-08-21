Liste Serie A, anche con Boniface la situazione è rosea: il Milan ha spazio per altri colpi
In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:
- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.
- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.
I restanti giocatori, definiti stranieri, devono essere al massimo 17. I calciatori U22 invece in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati. Ad oggi la situazione in casa Milan, visto anche che i rossoneri non parteciperanno a nessuna competizione europea (lì le regole sono più stringenti), è decisamente sotto controllo. Attualmente ci sono diversi posti liberi: due tra gli stranieri e uno tra i formati nel vivaio Italia. Athekame, arrivato dallo Young Boys, rientra negli U22. De Winter, cresciuto nella Juventus, occupa uno slot tra i cresciuti nel vivaio Italia. Boniface, mancano solo le visite mediche, occuperà uno slot tra i 17 stranieri. Nel caso il Milan dovesse prendere un'altra punta, a questo punto la scelta è fra Vlahovic ed Harder, ci sarebbe spazio per entrambi.
Portieri
Maignan, Pietro Terracciano, Torriani
Difensori
Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Estupinan, Athekame, Bartesaghi
Centrocampisti
Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Musah, Bondo, Bennacer, Adli
Attaccanti
Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Chukwueze, Saelemaekers, Boniface*
*in arrivo
LISTA STRANIERI (max 17)
1- Maignan
2- Tomori
3- Pavlovic
4- Estupinan
5- Modric
6- Fofana
7- Jashari
8- Loftus-Cheek
9- Musah
10- Saelemaekers
11- Pulisic
12- Leao
13- Chukwueze
14- Santi Gimenez
15- Boniface (mancano solo le visite mediche)
Bennacer*
Adli*
* fuori dal progetto
VIVAIO ITALIA (max 4)
Pietro Terracciano
Ricci
De Winter
VIVAIO MILAN (max 4)
Gabbia
U22 (illimitati)
Torriani
Bartesaghi
Jimenez
Athekame
