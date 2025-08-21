ufficiale il Milan ha ceduto Okafor a titolo definitivo al Leeds

Noah Okafor è un nuovo giocatore del Leeds. Lo comunica il Milan sul suo sito ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al Leeds United FC. Il Club ringrazia Noah per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Su X, il club di via Aldo Rossi ha voluto salutare così l'attaccante svizzero:

Last-minute hero on many occasions. Thanks, Noah ❤️ pic.twitter.com/qDInJmZ0UM — AC Milan (@acmilan) August 21, 2025

Okafor lascia il Milan dopo due anni: arrivato nell'estate 2023, in rossonero ha collezionato 54 presenze e segnato 7 gol. Lo svizzero ha giocato gli ultimi mesi della scorsa stagione in prestito al Napoli, con cui ha vinto lo scudetto.

Queste le prime parole di Okafor alla tv ufficiale del Leeds: "Penso che sia una giornata fantastica, sono davvero emozionato. Da bambino sognavo di giocare in Premier League. Ecco perché per me è stata una decisione piuttosto facile. Così ho detto, sì, il mio calcio è perfetto per la Premier League, è come un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di scendere in campo. Ho sentito dire che la Premier League è il campionato migliore del mondo, è molto intenso. Ho un sacco di amici che ci hanno giocato o ci giocano tuttora. Sono davvero, davvero emozionato. Non vedo l'ora, come ho già detto. Sono pronto anche per questa nuova sfida".

Sui nuovi compagni di squadra e sui tifosi del Leeds, Okafor ha spiegato: "Conosco Brenden Aaronson, è un mio amico. Ho giocato con lui a Salisburgo un paio di anni fa. Conosco anche Isaac Schmidt, che viene dalla Svizzera. E Lukas Nmecha, ne conosco un po'. Per quanto riguarda gli altri ragazzi, non vedo l'ora di conoscerli meglio. I tifosi? A Dublino (in occasione dell'amichevole Leeds-Milan di qualche settimana fa, ndr) mi chiedevo: perché ci sono così tanti tifosi in un'amichevole? E poi ho visto sullo schermo che ce n'erano circa 50.000. Quindi ho pensato: wow. Erano molto rumorosi, ma ho sentito che nello stadio del Leeds l'atmosfera è davvero pazzesca".

