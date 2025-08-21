Non solo Boniface, il Milan studia il doppio colpo in attacco: nuovi contatti per Harder

vedi letture

Il Milan sta per chiudere per Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen che potrebbe sbarcare già nelle prossime ore a Milano in prestito con diritto di riscatto. Ma il nigeriano potrebbe non essere l'unico rinforzo in attacco del Diavolo che non molla la presa nemmeno per Conrad Harder, centravanti classe 2005 dello Sporting Lisbona.

DOPPIO COLPO? - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che, mentre il ds Igli Tare spediva la proposta a Leverkusen per Boniface, il club rossonero flirtava con lo Sporting Lisbona per il giovane danese. I portoghesi, che lo hanno acquistato l'estate scorsa dal Nordsjaelland per 19 milioni di euro, lo valutano ora circa 25 milioni di euro e sono disposti a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto che diventi obbligo a determinate condizioni. Questa è una formula molto gradita a Casa Milan dove si sta studiando il doppio colpo in attacco.

DUTTILITÀ - Harder sarebbe un rinforzo non solo per il presente, ma anche per il futuro perchè stiamo parlando di un attaccante di soli 20 anni che però ha già una discreta esperienza ad alti livelli. Nell'ultima stagione allo Sporting, è riuscito comunque a segnare 13 gol in tutte le competizioni giocando all'ombra di Gyokeres. Oltre che da centravanti, in Portogallo è stato impiegato anche da attaccante esterno e questa sua duttilità potrebbe essere molto apprezzata da Max Allegri. In rossonero, si potrebbe trovare a suo agio quindi sia in un tandem d’attacco come quello previsto dal 3-5-2 attualmente adottato dal tecnico livornese, sia in un 4-3-3.

