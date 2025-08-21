Milan, un altro colpo in difesa? Ecco i possibili obiettivi del Diavolo

vedi letture

Il mercato estivo del Milan potrebbe non fermarsi a Victor Boniface (affare in chiusura con il Bayer Leverkusen) ed eventualmente ad un altro attaccante (continuano i contatti con lo Sporting Lisbona per il giovanissimo Conrad Harder): in questi ultimi giorni di campagna acquisti, infatti, non è escluso che il Diavolo possa provare a prendere un altro difensore. Al momento in rosa ci sono quattro centrali, vale a dire Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahnja Pavlovic e il neo acquisto Koni De Winter, un po' pochi se Max Allegri dovesse puntare con continuità sulla difesa a tre.

NUOVO COLPO IN DIFESA? - Proprio per questo motivo, come riferisce stamattina il Corriere dello Sport, non è da escludere che il ds milanista Igli Tare possa intervenire negli ultimi giorni del mercato estivo per rinforzare il reparto arretrato rossonero. Tra i nomi seguiti dal Diavolo c'è per esempio quello di Caleb Okoli, 24enne difensore del Leicester che costa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Un altro profilo che piace è quello di Jakub Kiwior, anche se non sarà facile strapparlo all'Arsenal a condizioni favorevoli.

PROFILI DI ESPERIENZA - Il Milan potrebbe decidere anche di andare su un giocatore di esperienza e in questo senso un nome che da qualche settimana viene accostato ai rossoneri è quello di Berat Djimsiti, giocatore classe 1993 dell'Atalanta che in nerazzurro ha giocato quasi sempre con la difesa a tre. Atri profili esperti che potrebbero fare comodo al Diavolo sono quelli di Kim del Bayern Monaco (sondato a inizio giugno, ma ha un ingaggio piuttosto alto da 8 milioni di euro) e di Andreas Christensen del Barcellona, su cui però c'è qualche dubbio legato alla tenuta fisica.

