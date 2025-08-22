Viviano: "Boniface è forte, però devo capire come gioca il Milan"

Il Milan ha chiuso per Victor Boniface: dopo le visite mediche il nigeriano sarà un nuovo giocatore rossonero. Emiliano Viviano, in diretta su TV Play, parla così dell'attaccante ormai ex Bayer Leverkusen:

“Mi piacerebbe sì, grande giocatore. Mi piace un po’ di più Omorodion del Porto (Samu, ndr), si somigliano un po’, però Boniface è forte. Quello che devo capire è il Milan, l’altro giorno ho visto la partita col 3-5-2 con Pulisic e Leao. È una roba un po’ particolare, se prendono una punta bisogna cambiare qualcosa. Ma se prendono la punta e gioca la punta più uno fra Pulisic e Leao la vedo complicata, sta fuori troppa gente, non so se si cambia, se fa 4-3-3, 3-4-3, non lo so. Devo capire in che direzione devono andare”.