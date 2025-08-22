Pagni: "Serve come il pane un centrale di esperienza. Entrati oltre 200 milioni, i soldi non sono più una scusa"

di Manuel Del Vecchio

Ultimi giorni di mercato, con il Milan sempre protagonista. Salutato Okafor, ceduto al Leeds per 20 milioni di euro, i rossoneri sono pronti ad accogliere Victor Boniface dal Bayer Leverkusen. Il giornalista Luca Pagni commenta così su X le ultime mosse di Casa Milan:

"Detto che i giocatori si giudicano come i film (dopo averli visti) Sistemato attacco e centrocampo, ora serve come il pane un centrale di esperienza. Al momento la difesa non fa affidamento. Entrati oltre 200 milioni, i soldi non sono più una scusa".