Camarda è il nuovo acquisto per le ultime 4 in Serie A. Il pasticcio col Milan Futuro può essere un'opportunità

vedi letture

Ultime 4 partite di campionato da giocare e il Milan si ritrova un attaccante in più per questo rush finale senza troppe pressioni, considerando che l'obiettivo vero ormai è la Coppa Italia. Di fatto la situazione migliore possibile per il processo di crescita di Francesco Camarda. L'attaccante chiuderà a tutti gli effetti la stagione in prima squadra.

La gestione maldestra col Milan Futuro

Per la verità la stagione del Milan Futuro non è finita. Il 10 maggio si gioca contro la SPAL l'andata dei playout a Solbiate Arno. Il ritorno fra 7 giorni a Ferrara. Due partite in cui ci si gioca tutto: la retrocessione in D sancirebbe dopo un solo anno un autentico fallimento del progetto. Camarda non potrà esserci per via del regolamento della Lega Pro che vieta ai giocatori che non hanno giocato un numero minimo di partite nella regular season. Riportiamo integralmente il testo del comunicato:

"Potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o PlayOut solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra, ovvero le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2025. In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play-Out quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime negli elenchi di gara della Seconda squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva".

I numeri di Francesco Camarda col Milan Futuro

Francesco Camarda è finito in distinta solamente in 19 occasioni, l'esatta metà. Ha saltato 16 partite in quanto aggregato in prima squadra, una per impegni con la nazionale giovanile, due per problemi fisici. Da metà novembre a metà febbraio il tecnico Daniele Bonera l'ha avuto a disposizione solamente due volte. È tornato a disposizione del Milan Futuro praticamente per le ultime 11 partite, quando è stato chiaro che Sergio Conceiçao non ci puntasse e quando è stato necessario il suo apporto per tirar fuori la squadra Under 23 da una situazione delicata. Troppo tardi. Dalla 28ª alla 38ª giornata Camarda ha segnato 4 reti, di cui due su rigore ed è sempre stato titolare. La sua media voto è di 6.20. Meglio di lui solo Alex Jimenez (altro che non potrà giocare con Milan Futuro per non aver raggiunto il numero minimo di presenze), Nava e Alesi. Sono tra i pochi sufficienti di una stagione fin qui deludente.

L'occasione con la prima squadra

In questa stagione ha avuto la possibilità di esordire da titolare, a Cagliari, grazie a Paulo Fonseca. Con lui alla guida del Milan ha collezionato complessivamente 142 minuti. E anche una gloria illusoria in Champions, col gol annullato contro il Brugge. Con l'arrivo di Conceiçao siamo scesi a 59' complessivi, spalmati in cinque presenze. L'ultima contro il Torino lo scorso 22 febbraio, quando il Milan aveva imboccato il periodo più nero della stagione. Da allora ha collezionato solo altre tre panchine ed è stato meglio così perché il rischio di bruciarsi è molto alto. Queste ultime 4 partite potrebbero essere lo scenario migliore per guadagnare altri minuti con i grandi, le pressioni si sono decisamente abbassate e anche il morale della squadra in questo momento è migliore.