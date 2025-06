Nuovo corso. Il QS: "Allegri 'scopre' Saelemaekers. Il Milan taglia col passato"

Il Milan ha deciso di dare un taglio al passato. Ammesso il fallimento della scorsa stagione, la proprietà rossonera ha deciso di cambiare modo di lavorare inserendo in dirigenza una figura fondamentale come quella del direttore sportivo. Non solo, anche la nomina di un allenatore come Massimiliano Allegri conferma il fatto che a questa squadra serva più un "manager" che un semplice tecnico, e il coinvolgimento costante del toscano nelle scelte di campo e di calciomercato in questo primo mese in rossonero lo conferma.

Allegri ha e continuerà ad avere parecchia voce in capitolo, soprattutto sui calciatori, come ad esempio Alexis Saelemaekers, che proprio come successo con Paulo Fonseca verrà valutato nel corso del ritiro estivo. L'idea è quello di trattenerlo, anche perché potrebbe tornare ad essere un calciatore cardine del Milan grazie alla sua duttilità. Di questo ne ha parlato questa mattina anche in prima pagina Il QS che ha titolato: "Allegri 'scopre' Saelemaekers. Il Milan taglia col passato".