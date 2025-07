Allegri lavora su Tomori, la Gazzetta: "Max lo vede 'alla Barzagli'"

Il Milan sta ripartendo dalla difesa. È stato chiarissimo fin dalle prestazioni contro Arsenal e Liverpool in amichevole, ancora dei test che lasciano il tempo che trovano ma che allo stesso tempo forniscono qualche indicazione interessante almeno dal punto di vista dell'atteggiamento. E il Diavolo di mister Allegri dimostra di voler essere una squadra compatta a livello difensivo. Una manna dal Cielo per i rossoneri che nelle ultime 2-3 stagioni avevano sofferto terribilmente per equilibrio e tenuta della retroguardia.

Nel suo lavoro di ricostruzione, il tecnico Allegri, secondo la Gazzetta dello Sport, sta ritagliando un ruolo di primo piano per Fikayo Tomori e su di lui ha un piano ben preciso. Il centrale inglese nelle ultime stagioni si è smarrito ed è stato vicinissimo alla cessione, ora per lui deve essere un punto di partenza e anche la presenza dell'allenatore livornese può essere motivo di incoraggiamento. Titola la rosea: "Tomori è di nuovo centrale. Allegri lo vede 'alla Barzagli'". Nel sottotitolo: "Fikayo vuole rilanciarsi dopo l'addio vicino e tanta panchina nell'ultima stagione. A per il tecnico può avere un ruolo chiave". Potrebbe avere lo stesso ruolo che tatticamente interpretava l'ex juventino nella prima esperienza bianconera di Allegri.