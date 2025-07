Allegri-Leao, la nuova coppia rossonera. Il CorSport: "Tutto in sintonia"

vedi letture

Sin da quando Massimiliano Allegri è stato annunciato come nuovo allenatore del Milan, anzi anche da prima quando sono cominciate le trattative con il club, il tecnico livornese ha messo subito in chiaro una cosa: Rafael Leao non si muove ed è al centro del progetto rossonero. E se qualcosa hanno insegnato le prime due amichevoli contro Arsenal e Liverpool è che il portoghese potenzialmente è perfetto per lo stile di gioco di Max, sia che dovesse giocare come centravanti che nel caso in cui occupasse la solita zona a sinistra.

Il rapporto tra Leao e Allegri sembra essere nato sotto i migliori auspici, lo si vede in partita e lo si è visto anche fin dal primo allenamento. Oggi il Corriere dello Sport prova ad analizzare questa nuova coppia rossonera. Il titolo del quotidiano sportivo riporta: "Allegri e Leao, tutto in sintonia". Nell'occhiello si legge: "Un feeling nato subito dopo il ritorno del tecnico al Milan con l'investitura del portoghese a uomo chiave". E poi ancora nel sottotitolo: "Rafael ha fatto bene contro Arsenal e Liverpool, domani nel test contro il Perth Glory dovrà confermarsi".