La telenovela continua, il CorSera titola: "Milan e Jashari altro stop"

vedi letture

La telenovela continua. Non si può chiamare in altro modo la trattativa che è in corso tra il Milan e il Club Brugge da ormai quasi due mesi per provare a portare in rossonero il centrocampista svizzero Ardon Jashari, profilo su cui stanno calcando particolarmente la mano il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri. La squadra belga, che ha iniziato la stagione senza il suo miglior giocatore dell'anno passato, continua ad alzare il muro nei confronti della squadra rossonera che a un certo punto dovrà decidere se virare su altri obiettivi.

Intanto il Corriere della Sera anche questa mattina cita la trattativa che, sostanzialmente, non fa alcun progresso. Scrive il quotidiano generalista nel suo box consueto di calciomercato: "Milan e Jashari altro stop". L'ultima spiaggia rossonera è sempre quella, confidare nell'operazione di rottura del giocatore con il suo club, dopo che questi ultimi hanno rifiutato anche l'ultima proposta da 38 milioni complessivi. Il giocatore ha comunicato ufficialmente alla squadra di non voler più giocare nel Brugge. Saranno finalmente le prossime ore quelle decisive?