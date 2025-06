Il futuro di Saelemakers lo deciderà Allegri: Max vuole valutare in ritiro il jolly belga

vedi letture

Quale sarà il futuro di Alexis Saelemakers? Dopo la stagione in prestito alla Roma sembrava certo il riscatto da parte dei giallorossi che non hanno mai nascosto nei mesi scorsi l'intenzione di trattenerlo, ma il club della Capitale non ha trovato un accordo con il Milan e così la trattativa si è arenata. Per il belga sono arrivate delle manifestazione di interesse da parte di alcune società estere, ma intanto è arrivato lo stop di Massimiliano Allegri.

IN RITIRO - Il neo tecnico milanista, che apprezza molto le qualità da jolly di Saelemaekers che lo rendono impiegabile in diverse zone del campo, si è messo in mezzo e ha informato la dirigenza del Milan di voler valutare il calciatore belga durante il ritiro estivo. L'allenatore livornese vuole capire se l'ex Anderlecht, reduce da due ottime stagioni in prestito al Bologna e alla Roma, può essere utile alla causa rossonera grazie alla sua duttilità visto che può giocare su entrambe le fasce e fare il terzino, l'esterno di un centrocampo a cinque e l'attaccante esterno. Insomma, dove serve Alexis può essere impiegato e si sa che a tutti i tecnici piacciono giocatori così.

LA VOLONTÀ DI ALEXIS - Ovviamente la volontà e le intenzioni di Saelemakers saranno determinanti. Il belga è da sempre molto legato all'ambiente rossonero e se sentirà la fiducia del nuovo allenatore sicuramente non avrà problemi a restare e a giocarsi le sue carte a Milanello. Se invece dovesse capire di non poter avere un ruolo da protagonista allora sarà lui il primo a spingere per la cessione. Anche perchè la prossima stagione è quella che porta al Mondiale del 2026 e dunque Alexis non può permettersi di non giocare con continuità, altrimenti rischia di perdere il posto nella nazionale belga.