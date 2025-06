Due nomi esperti, due decisamente più giovani: il Milan a centrocampo si muove così

Luka Modric è stato bloccato e arriverà dopo il Mondiale per Club, ma il Milan lavora anche per un altro colpo di esperienza a centrocampo, ossia Granit Xhaka. I rossoneri continuano a lavorare con ottimismo e se da una parte l'intesa con lo svizzero c'è già; adesso Tare dovrà convincere il Bayer Leverkusen a lasciar partire uno dei suoi giocatori più rappresentativi.

Come in tutte le cose, però, ci vuole sempre il giusto equilibrio. E per un Modric e Xhaka che porterebbero una sana dose di chilometraggio, gli uomini di mercato di Via Aldo Rossi sono a caccia anche di alcuni profili emergenti.

Il primo è Ardon Jashari, anch'egli centrocampista svizzero classe 2002 che gioca nel Bruges e che è considerato proprio l'erede di Xhaka. C'è poi Javi Guerra, classe 2003 del Valencia per cui il Milan ha già mosso i primi passi: l'idea c'è, da capire se diventerà qualcosa di più concreto.

L'INDISCREZIONE SU JASHARI

L'indiscrezione di un interesse del Milan per Ardon Jashari, centrocampista 22enne svizzero del Club Brugge che è stato votato come miglior giocatore dell'ultimo campionato belga, si sta alimentando sempre di più con voci che provengono da diverse fonti. Dopo le piste italiane tra ieri sera e questa mattina, quella svizzera, anche dal Belgio arrivano conferme di un concreto interessamento da parte del club rossonero. In particolare è il Nieuwsblad a riferire la notizia.

Secondo i media locali, infatti, sono in corso contatti tra il Milan e l'entourage di Ardon Jashari. Dal canto suo il giocatore non ha intenzione di forzare la mano con il club, per cui nutre rispetto. D'altro canto non chiude neanche al trasferimento che accetterebbe di buon grado. Al momento dal Belgio smentiscono di contatti anche tra i due club anche se questi potrebbero arrivare effettivamente nelle prossime ore.