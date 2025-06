Coinvolgimento totale su mercato e strategie: Allegri non vede l'ora di cominciare

vedi letture

Dopo l'ultima stagione deludente e complicata la voglia di rivalsa è al primo posto, non solo per il Milan ma anche per un Massimiliano Allegri che deve dimostrare tanto dopo quanto successo nella sua seconda avventura alla Juventus. Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che che rispetto a 15 anni fa tante cose sono cambiate, a partire dalle infrastrutture del club rossonero fino ad arrivare ovviamente a proprietà e dirigenza, che adesso non vede più al fianco di Allegri il presidente Silvio Berlusconi ed il dottor Galliani bensì RedBird ed il direttore sportivo Igli Tare.

Oltre a questo è cambiato anche il modo di lavorare, soprattutto dopo il fallimento della passata stagione. È una full-immersion totale per il tecnico toscano, abbinata alla volontà di anticipare i tempi del ritiro per la squadra, con tanto di amichevoli (anche quelle internazionali) già programmazione. Fa tappa l’ambizione di riportare il Milan a certi livelli, passando ovviamente anche attraverso il calciomercato.

Coinvolgimento totale: Allegri è centro di gravità del nuovo Milan

Il Milan ha bisogno di un 'manager' oltre che un allenatore. Se solo si fosse capita questa cosa in anticipo si sarebbero potute evitare le brutte figure della passata stagione, ma l'importante è imparare dai propri errori e ripartire con tanta voglia e convinzione. Ed è un po' quello che starebbe facendo il Diavolo, che ha deciso di affidarsi ad un allenatore forte come Max Allegri ed a un direttore sportivo esperto come Igli Tare.

I due lavorano in perfetta sinergia, come d'altronde dovrebbe essere. C’è un Milan che prende forma, e pure la necessità di non sprecare nemmeno un giorno sta animando questo giugno che non è certo fase di stand-by. E’ un Allegri bis dal sapore dell’anno zero, non troppo diverso da quello che si presentava nel 2010 scrive Il Corriere dello Sport. Il suo coinvolgimento nel Milan attuale è sotto gli occhi di tutti, anche perché c'è la voglia di riportare il club rossonero dove merita, così da zittire anche alcune critiche, molte delle quali ingerenose, che gli sono state mosse contro in questi anni.