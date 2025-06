Un grande attaccante per un grande Milan: si studia il colpo Darwin Nunez

Nonostante l'importante investimento fatto lo scorso gennaio, a Massimiliano Allegri non basta Santiago Gimenez. Ovviamente il messicano sarà uno di quei calciatori dai quali si ripartirà nella prossima stagione, ma l'allenatore del Milan ha intenzione di affiancare all'ex Feyenoord un altro grande attaccante.

Non a caso nel corso di questi giorni sono stati accostati alla formazione rossonera diversi nomi importanti e interessanti, ma stando a quanto riportato quella mattina dalla Gazzetta dello Sport, dalle parti di Casa Milan si starebbe studiando il colpo Darwin Nunez dal Liverpool.

Milan-Nunez: la situazione

Arrivato al Liverpool nell'estate del 2022 per 85 milioni di euro, Darwin Nunez ha deluso le aspettative segnando appena 40 gol in 143 partite, quando nell'ultima stagione al Benfica ne segnò addirittura 34 in 41. Questo mezzo fallimento potrebbe però rendere l'uruguaiano appetibile al Milan e più in generale alla nostra Serie A, visto che anche il Napoli campione d'Italia ci starebbe facendo un pensierino.

Tutt'altro che indispensabile nel progetto tecnico di Arne Slot, Nunez potrebbe dunque lasciare senza troppi complimenti il Liverpool in questo calciomercato. Il fatto che si sia svalutato tanto nel corso di queste stagioni non implica però il fatto che l'uruguaiano possa sbarcare in Serie A (e al Milan) a cifre super contenute, anche perché stiamo parlando di uno che ai Reds pesa a bilancio tra i 40 e i 45 milioni di euro. Il club campione d'Inghilterra non potrà dunque esagera con gli sconti, ma lo stipendio più che abbordabile di Nunez, circa 4,7 milioni netti a stagione, rende ancora più attibile un calciatore mosso dalla voglia di riscatto.