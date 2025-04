La ricerca di un DS come la commedia "L'albergo del libero scambio". Pellegatti: "Qui però non c'è niente di pruriginoso"

vedi letture

Secondo Carlo Pellegatti la “telenovela” della ricerca di un DS da parte del Milan rischia di trasformarsi in qualcosa di molto simile alla commedia "L'albergo del libero scambio”. Queste le parole del noto giornalista a “Tutti Convocati” su Radio 24:

“Georges Feydau è l’autore de “L’albergo del libero scambio”. Che cos’è? Una pochade. Alla fine del 1800 c’era queste commedie un po’ pruriginose; un uomo entrava in una stanza e trovava la moglie con un altro… Il DS oggi è “L’albergo del libero scambio” e non c’è niente di pruriginoso però! Percassi ha blindato D’Amico, quindi D’Amico no. È andato in una stanza ma niente libero scambio, via. Tare non si capisce perché non lo prendano, è lì ed è bravo. Ed è un vecchio cuore rossonero da giovane. Verrebbe con un entusiasmo straordinario. Berta è andato all’Arsenal. Per Paratici c’è il mistero dell’incontro di Como. Cardinale che per la terza volta vuole vedere ancora Paratici, perché secondo Cardinale, e anche secondo me, era l’uomo giusto”.