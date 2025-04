Che delusione per Pioli e CR7! L'Al Nassr è sconfitto in semifinale di Champions asiatica

Una delusione enorme. Si infrange in semifinale il sogno di Stefano Pioli e dell'Al Nassr di trionfare nel massimo torneo continentale. Davanti al pubblico di casa, al King Saud University Stadium di Riyadh, Cristiano Ronaldo e soci perdono 3-2 contro il Kawasaki Frontale ed escono mestamente dalla Champions League asiatica.

Partita sempre in salita per i sauditi, sotto dopo 10' per la rete di Ito. Mane pareggia al 28' ma Ozeki riporta avanti i giapponesi a quattro minuti dall'intervallo. Nella ripresa arriva anche il tris di Ienaga, al 76', prima dell'inutile gol di Yahya a tre minuti dalla fine. La finale, dunque, sarà tra l'Al Ahli di Franck Kessié (che ieri ha battuto l'Al Hilal nel derby) e il club di Kawasaki e si disputerà sabato 3 maggio al King Abdullah Sports City di Jeddah.

Ronaldo a zero titoli - Sfuma così la possibilità per il fuoriclasse portoghese di conquistare il primo trofeo con l'Al Nassr. Per la seconda stagione consecutiva, Ronaldo resterà a secco visto che il distacco dall'Al Ittihad in campionato è praticamene incolmabile.