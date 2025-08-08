I centrocampisti più cari del Milan: Jashari batte Kessie ma non Paqueta. Per ora

vedi letture

Ardon Jashari insidia Charles De Ketelaere nel record di trasferimento del calcio belga più caro di sempre. La discriminante che sposterà gli equilibri sarà data dai bonus, intanto lo svizzero si prende il podio tra i centrocampisti più cari della storia del Milan. Il record in questa specialità continua a resistere da 24 anni e per questa sessione di mercato resta al sicuro. È sempre Rui Costa il giocatore per il quale i rossoneri si sono maggiormente svenati. E, per il momento, in attesa che i bonus vengano raggiunti o meno, il secondo posto resta a Lucas Paqueta, per il quale i tifosi rossoneri hanno ricordi meno felici rispetto al portoghese.

Ma guardiamo nel dettaglio la Top 10 dei centrocampisti più cari del Milan, una classifica che comprende anche altri giocatori della rosa attuale:

1. Rui Costa

Dalla Fiorentina al Milan nel 2001

41.32 milioni

2. Lucas Paqueta

Dal Flamengo al Milan nel 2019

38.4 milioni

3. Ardon Jashari

Dal Brugge al Milan nel 2025

36 milioni

4. Franck Kessie

Dall'Atalanta al Milan nel 2019

32 milioni

5. Tijjani Reijnders

Dall'AZ Alkmaar al Milan nel 2023

24.8 milioni

6. Hakan Calhanoglu

Dal Leverkusen al Milan nel 2017

22.3 milioni

7. Samuele Ricci

Dal Torino al Milan nel 2025

23 milioni

8. Clarence Seedorf

Dall'Inter al Milan nel 2002

22.5 milioni

9. Yunus Musah

Dal Valencia al Milan nel 2023

21.2 milioni

10. Andrea Bertolacci

Dalla Roma al Milan nel 2015

21 milioni