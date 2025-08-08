I centrocampisti più cari del Milan: Jashari batte Kessie ma non Paqueta. Per ora
Ardon Jashari insidia Charles De Ketelaere nel record di trasferimento del calcio belga più caro di sempre. La discriminante che sposterà gli equilibri sarà data dai bonus, intanto lo svizzero si prende il podio tra i centrocampisti più cari della storia del Milan. Il record in questa specialità continua a resistere da 24 anni e per questa sessione di mercato resta al sicuro. È sempre Rui Costa il giocatore per il quale i rossoneri si sono maggiormente svenati. E, per il momento, in attesa che i bonus vengano raggiunti o meno, il secondo posto resta a Lucas Paqueta, per il quale i tifosi rossoneri hanno ricordi meno felici rispetto al portoghese.
Ma guardiamo nel dettaglio la Top 10 dei centrocampisti più cari del Milan, una classifica che comprende anche altri giocatori della rosa attuale:
1. Rui Costa
Dalla Fiorentina al Milan nel 2001
41.32 milioni
2. Lucas Paqueta
Dal Flamengo al Milan nel 2019
38.4 milioni
3. Ardon Jashari
Dal Brugge al Milan nel 2025
36 milioni
4. Franck Kessie
Dall'Atalanta al Milan nel 2019
32 milioni
5. Tijjani Reijnders
Dall'AZ Alkmaar al Milan nel 2023
24.8 milioni
6. Hakan Calhanoglu
Dal Leverkusen al Milan nel 2017
22.3 milioni
7. Samuele Ricci
Dal Torino al Milan nel 2025
23 milioni
8. Clarence Seedorf
Dall'Inter al Milan nel 2002
22.5 milioni
9. Yunus Musah
Dal Valencia al Milan nel 2023
21.2 milioni
10. Andrea Bertolacci
Dalla Roma al Milan nel 2015
21 milioni
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan