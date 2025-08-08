Probabile formazione Milan: ecco dove giocherebbe Jashari
Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:
MILAN (4-3-3)
Maignan
Jimenez Thiaw Pavlovic Estupinan
Jashari Ricci Modric
Pulisic Gimenez Leao
Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:
MILAN (4-3-3)
Maignan
Doué (Athekame) Thiaw Leoni Estupinan
Fofana Ricci Modric
Pulisic Gimenez (Vlahovic, Hojlund) Leao
Radiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carridi Luca Serafini
Mercato Milan, il punto di Matteo Moretto: le ultime su Athekame, Thiaw, Liberali, Hojlund e Vlahovic
Dal Belgio tutti i retroscena dell'affare Jashari: la chiamata di Ibra, i bluff, il nervosismo di Ardon ed il ruolo dei giornalisti
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Antonio VitielloSvolta Jashari, stavolta ci siamo. Galliani può tornare al Milan. Rilancio per il terzino.
