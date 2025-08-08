Probabile formazione Milan: ecco dove giocherebbe Jashari

Probabile formazione Milan: ecco dove giocherebbe Jashari
Oggi alle 07:10
di Gaetano Mocciaro

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Jimenez Thiaw Pavlovic Estupinan

Jashari Ricci Modric

Pulisic Gimenez Leao

Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Doué (Athekame) Thiaw Leoni Estupinan

Fofana Ricci Modric

Pulisic Gimenez (Vlahovic, Hojlund) Leao