Schalke 04, Ouedraogo fa gola a mezza Europa: decisione attesa a giorni

Sono sempre di più le contendenti per Assan Ouedraogo, talento di proprietà dello Schalke 04. Nei mesi scorsi in Italia era stato seguito ccon interesse soprattutto da Milan e Juventus, mentre oggi la squadra di Serie A maggiormente in pressing sul giocatore è l'Atalanta. Almeno secondo Sky Sport Germania.

L'emittente tedesca spiega come il giocatore ed il club abbiano intenzione di definire il suo futuro entro la metà del mese di maggio, quindi entro una decina di giorni. E la Dea sarebbe in corsa nonostante le big tedesche, su tutte Lipsia e Bayern Monaco, siano al momento date come in vantaggio. In Germania il profilo del talentino dei minatori piace anche a Hoffenheim, Stoccarda e Werder Brema, mentre in Inghilterra è il Manchester United la società che lo ha seguito con maggiore interesse nelle scorse settimane.

In questa stagione, nonostante un brutto infortunio che ne ha condizionato il rendimento e la continuità, Ouedraogo ha messo insieme 15 presenze con 2 gol e 2 assist all'attivo.