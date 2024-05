Gazzetta - Milan, Fonseca grande favorito per la panchina. Ma occhio a possibili sorprese: contatto con Scaloni

Ancora due partite e poi ci sarà l'ufficialità dell'addio di Stefano Pioli. A quel punto il Milan comunicherà il nome del suo sostituto sulla panchina rossonera: al momento, il grande favorito è Paulo Fonseca, con cui ieri ci sono stati nuovi contatti. Ma non sono da escludere sorprese perchè le alternative sono ancora vive e decisioni definitive in via Aldo Rossi non sono ancora state prese.

CONTATTO CON SCALONI - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan, in queste settimane, sta valutando diversi tecnici stranieri e ha preso informazioni su diversi profili, tra cui anche Lionel Scaloni, ct campione del mondo con l'Argentina in Qatar. Per i dirigenti di via Aldo Rossi, l'argentino ha le caratteristiche giuste per prendere il posto di Pioli e per questo lo hanno contatto tramite i suoi agenti. Nessun faccia a faccia di persona dunque tra le parti, ma Scaloni, che fino al 14 luglio sarà impegnato in Copa America, sarebbe disposto a lasciare la sua nazionale per allenare il Diavolo.

ALTRE PISTE - Restano vive poi anche altre piste perchè in questo momento non si può escludere nulla: in via Aldo Rossi, per esempio, è molto apprezzato Marcelo Gallardo, soprattutto da Moncada. I rossoneri, in queste settimane, hanno poi valutato con attenzione anche Graham Potter, ex tecnico del Chelsea. Roberto De Zerbi è stato contattato, ma non si è arrivati ad un'offerta, mentre i profili di Antonio Conte e Massimiliano Allegri non sono stati considerati in linea con il progetto-Milan.