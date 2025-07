Jashari a oltranza. La Gazzetta: "Un aiuto può arrivare dal mercato...dell'Inter"

Al 9 di luglio il Milan è ancora in attesa di una risposta definitiva da parte del Club Bruges, che sta tirando decisamente troppo la corda per quanto riguarda il discorso Ardon Jashari. Negli scorsi giorni il club rossonero ha presentato un'ultima, importante, offerta per il centrocampista svizzero, con quest'utlimo che starebbe spingendo per trasferirsi in Italia.

La sensazione è che di questo passo le cose possano andare ancora per le lunghe, anche se stando a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport "Un aiuto può arrivare dal mercato...dell'Inter". Il Club Bruges avrebbe infatti messo nel mirino Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, che nella passata stagione si è messo in mostra con la maglia del Lucerna. Il classe 2005 sembrerebbe il sostituto ideale di Jashari, e quindi se l'Inter cedesse il giocatore spingerebbe lo svizzero a Milano, sponda rossonera.