Lo Strasburgo non fa sconti. Tuttosport: "Doué, è partito il braccio di ferro"

Oltre a valutare profili per la sinistra, il Milan è al lavoro per rinforzare anche la fascia destra della formazione di Max Allegri. Nelle scorse ore si è parlato dell'ex Torino Wilfried Singo, ma il preferito della dirigenza rossonera è Guela Doué, fratello della stella del PSG Desiré, attualmente in forze allo Strasburgo.

Per il franco-ivoriano in questi giorni il Milan ha anche presentato una prima offerta da 15 milioni di euro, immediatamente rifiutata dai francesi che non hanno alcuna intenzione di fare sconti. In merito a questa trattativa i colleghi di Tuttosport hanno titolato "Doué, è partito il braccio di ferro", l'ennesimo di quest'estate dopo quello con il Leverkusen per Xhaka e il Club Bruges per Jashari,