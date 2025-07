Il Milan guarda a destra. La Gazzetta: "Sfida tra Doué e Pubill"

Il Milan del passato ha costruito molti dei suoi successi sulle fasce, e con Max Allegri in panchina si potrebbe pensare di fare lo stesso. Nonostante l'importante addio di Theo Hernandez, la dirigenza rossonera è sicura di riuscire a trovare nel calciomercato un giocatore di prospettiva che possa non far sentire la mancanza del francese.

Oltre alla lavorare per la corsia di sinistra, il Milan si starebbe dedicando anche a quella di destra, come confermano anche i due nomi fatti questa mattina dalla Gazzetta dello Sport "Sfida tra Doué e Pubill", con il primo che sembrerebbe il preferito come conferma anche la prima offerta ufficiale da 15 milioni di euro recapitata allo Strasburgo nella giornata di lunedì.