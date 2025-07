Doué blindato dallo Strasburgo: anche "colpa" del Chelsea. Milan, non bastano 15 milioni

Il Milan deve rifarsi il look sulla fasce per quanto riguarda il reparto difensivo: nelle prossime settimane Igli Tare dovrà cercare di integrare almeno un terzino per fascia nella rosa di Massimiliano Allegri. Al momento sulla destra il nome più in voga sembra essere quello di Guela Doué, fratello di quel Desireé che ha sconfitto l'Inter in finale di Champions League. Il punto della situazione.

"Colpa" del Chelsea

A dipingere il quadro della situazione, ci ha pensato questa mattina con un video sul suo canale YouTube il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano. Il collega ha confermato l'indiscrezione dalla Francia, secondo cui il Milan avrebbe offerto 15 milioni di euro allo Strasburgo. Allo stesso tempo, però, Romano ha riferito che questa proposta non è sufficiente per convincere i francesi: non basta questa cifra, con il club transalpino che fa una valutazione molto alta, quasi di 25 milioni se non anche di più. Anche solo avvicinarsi ai 20, potrebbe non bastare. Questo no convinto nasce da due ragioni: la prima è che lo Strasburgo non vuole vendere Doué; la seconda è che la proprietà è la stessa del Chelsea, rimasta scottata dalla presa di posizione del Milan nella trattativa poi saltata per Mike Maignan. Allo stesso modo, ora, questa proprietà mantiene fissa la sua posizione per quanto riguarda la valutazione del calciatore e non vuole fare sconti.

La situazione

Il Milan dovrà valutare con attenzione la situazione e capire se ci sarà margine per convincere il club, magari facendo leva sul calciatore stesso. Quello che è sicuro è che il Diavolo necessità al più presto di rinforzi in quella zona del campo. A destra, dopo l'addio di Calabria a gennaio, ha salutato anche Walker e presto potrebbe partire pure Emerson Royal: al momento Allegri ha a disposizione, della prima squadra, solamente Alex Jimenez. A sinistra, invece, la partenza di Theo imminente lascia un vuoto che al momento è colmato da Davide Bartesaghi ed eventualmente da Filippo Terracciano. Oltre a Douè, il Milan ha inserito nella sua shortlist, per la fascia destra, anche il giovane spagnolo Marc Pubill che nell'ultima stagione ha giocato in Segunda Division con l'Almeria. Per l'out opposto invece i nomi ricorrenti sono quelli di Oleksandr Zinchenko, in scadenza con l'Arsenal nel 2026, e quello più recente di Archibald Brown del Gent.