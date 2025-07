Ordine, responsabilità e unità: nasce il nuovo Milan di Allegri. Leao e Maignan al centro del progetto

vedi letture

Ieri è iniziato ufficialmente l'Allegri-bis sulla panchina del Milan: primi allenamenti e prime parole da nuovo allenatore rossonero per Massimiliano Allegri che si è presentato in conferenza stampa con le idee molto chiare su cosa fare per riportare i rossoneri dove meritano dopo una stagione da dimenticare. "Inizia una fantastica avventura, bisogna divertirsi con grinta e vincendo. Dobbiamo riportare il Milan in Champions, quindi a marzo serve essere in quella posizione" ha messo subito in chiaro il tecnico livornese che ha poi aggiunto che il Diavolo deve prima diventare una squadra e che servono ordine e responsabilità.

ORDINE, RESPONSABILITÀ E UNITA' - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, Allegri ha messo fin da subito alcune regole ben precise che tutti devono rispettare, senza nessuna eccezione: due allenamenti al giorno, colazione e cena obbligatorie tutti insieme, niente telefoni a tavola, prova del peso quotidiana, tolleranza zero sui ritardi. Ordine e responsabilità, appunto. Questi sono stati i due concetti, insieme a "unità", che sono tornati di più nei 45' di conferenza stampa. E a proposito di unità, accanto a lui c'era il ds Igli Tare che nella breve introduzione alla presentazione del livornese ha ribadito che la decisione di prendere lui come nuovo allenatore è stata presa e condivisa da tutta la dirigenza milanista: "Allegri è una scelta condivisa dalla società, porta mentalità vincente".

MAIGNAN E LEAO - Allegri ha ovviamente parlato anche di campo, annunciando che il suo Milan giocherà con il 4-3-3 e confermando che il Diavolo ripartirà principalmente da due giocatori che saranno al centro di tutto, vale a dire Mike Maignan e soprattutto Rafael Leao che cui ha parlato tantissimo anche durante l'allenamento del pomeriggio che si è svolto sul campo esterno di Milanello, così che i tanti tifosi arrivati a Carnago hanno avuto la possibilità di vedere i loro beniamini da vicino. "Mike sarà il capitano, Rafa è straordinario" le sue parole su francese e sul portoghese che dovranno essere i fari del Milan 2.0 di Max Allegri.