In attesa di Jashari, Milan a caccia dei due terzini: offerta per Doué, piace Gutierrez a sinistra. Derby per Leoni, Vlahovic solo a costi contenuti

vedi letture

Dopo averi chiuso Luka Modric e Samuele Ricci, il Milan è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Max Allegri. Non è un mistero che il Diavolo sia da tempo sulle tracce di Ardon Jashari, per il quale si attende la risposta del Club Brugge all'ultima offerta milanista da oltre 30 milioni di euro. Prima di dare il via libera definitivo alla cessione del giovane mediano svizzero, i belgi vorrebbero trovare il suo sostituto in mezzo al campo.

DUE TERZINI - Oltre al centrocampo, il Milan sta lavorando anche per rinforzare gli altri reparti, in particolare la difesa dove ci saranno sicuramente due innesti, forse anche tre in caso di cessione di uno dei centrali in rosa. L'obiettivo primario del Diavolo, però, in questo momento sono i due terzini. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno presentato nelle scorse ore una prima offerta ufficiale da 15 milioni di euro allo Strasburgo per Guela Doué, esterno destro che però viene valutato 20 milioni di euro dai francesi. Per la corsia opposta, invece, piace molto Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona cresciuto nelle giovanili del Real Madrid.

DERBY PER LEONI - Il terzo rinforzo in difesa potrebbe essere Giovanni Leoni, giocatore del Parma su cui c'è il forte interesse anche dell'Inter. Prima però ci dovrebbe essere una cessione perchè al momento in rosa ci sono già quattro centrali, vale a dire Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Malick Thiaw. L'indiziato principale a partire è quest'ultimo, tanto che il Milan ha già in mano un accordo con il Como (25 milioni di euro), ma il tedesco non sembra molto propenso a trasferirsi nella squadra di Fabregas in quanto preferirebbe andare a giocare in Bundesliga o in Premier League.

VLAHOVIC IN LISTA - C'è poi il capitolo attaccante, con il Milan che è alla ricerca di un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. Nella lista del Diavolo resista anche l'opzione Dusan Vlahovic, punta serba con cui Allegri ha già lavorato alla Juventus. Più avanti, nel mese di agosto, l'ex Fiorentina potrebbe diventare un'occasione di mercato interessante per i rossoneri, ma solo a costi contenuti.