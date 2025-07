Milan in attesa della risposta del Club Brugge per Jashari. I belgi stanno cercando il sostituto

Ieri durante la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri era presente anche il direttore sportivo milanista Igli Tare, che ha lasciato spazio al tecnico livornese. L'ex Lazio ha risposto ad una sola domanda di mercato, riguardante Ardon Jashari, grande obiettivo del Milan per il centrocampo: "È una situazione aperta. La sua volontà è quella di venire e giocare per questa squadra, ma in questo momento dobbiamo rispettare le dinamiche di un altro club, il Bruges. Riteniamo di aver fatto una grande offerta, nel rispetto della storia del club e del calcio belga. Mi auguro che ci sia un lieto fine per il Milan e per il giocatore".

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Milan, che ha presentato nei giorni scorsi un'offerta da oltre 30 milioni di euro, aspetta la risposta del Club Brugge. Le dinamiche di cui parla Tare riguardano con ogni probabilità il fatto che il club belga, prima di dare il via libera definitivo alla partenza di Jashari, vuole prendere il suo sostituto in mezzo al campo.