Jashari ce la sta mettendo tutta per andare al Milan: rossoneri fiduciosi

La trattativa per Ardon Jashari sta rischiando di diventare una vera e proprio telenovela di calciomercato ed è anche per questo motivo che il Milan gradirebbe chiudere quanto prima possibile l'affare, considerando che dalla sua parte ha la piena volontà del calciatore svizzero: non è un elemento da poco o che va sottovalutato. Lo ricorda anche questa mattina l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano che ne ha parlato nel video pubblicato sul proprio canale YouTube.

Romano sottolinea che Jashari ha detto chiaramente al Club Brugge di volere il Milan e che sta spingendo tanto in queste ore, soprattutto dopo che non è partito per il Regno Unito in vista di un'amichevole pre campionato della sua squadra. Il giocatore e i suoi agenti, continua Romano, ce la stanno mettendo tutta per andare al Milan. Ed è proprio per questo motivo che da via Aldo Rossi sono fiduciosi nonostante i passaggi finali con la società belga non siano semplici nè scontati.