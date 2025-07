Morata al Como se il Galatasaray chiude Osimhen: intreccio a quattro squadre

Tra i tanti temi di calciomercato che sono al centro dell'attualità rossonera in questi giorni, vi è anche il destino di Alvaro Morata che, ancora per tre anni, è formalmente un giocatore del Milan. Sul campo l'avventura del centravanti spagnolo, di fatto, è durata solamente mezza stagione con la cessione in prestito fino al 20 gennaio 2026 in Turchia nel corso del mese di gennaio, una volta che il Diavolo aveva proceduto all'esonero di mister Paulo Fonseca.

Oggi, però, l'idea di Morata è quella di trasferirsi ancora: il capitano della nazionale spagnola è stato stregato dal progetto Como dell'amico Cesc Fabregas. Secondo quanto riferisce il collega esperto di mercato Fabrizio Romano, nell'ultimo video caricato sul proprio canale YouTube, gli accordi tra Milan e Como, oltre che tra Como e Morata sono già stati trovati. La chiave è il Galatasaray che vuole prima tutelarsi: Romano continua dicendo che se il club turco riuscirà a chiudere per Victor Osimhen, allora darà il suo ok per liberare Morata. Ecco dunque che l'intreccio a quattro squadre è completo, con l'inserimento del Napoli che detiene il cartellino dell'attaccante.