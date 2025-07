Cremonese, occhi in casa Milan: offerta per Sportiello, piace anche Terracciano

vedi letture

La questione del portiere vice-Maignan si fa sempre più intricata in casa Milan. Per Marco Sportiello, attuale secondo portiere rossonero, è infatti arrivata una proposta dalla Cremonese, club neopromosso in Serie A, che gli offrirebbe un ruolo da titolare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la decisione finale dipenderà molto dalla volontà del portiere stesso, che potrebbe essere tentato dalla prospettiva di un maggiore minutaggio.

La Cremonese non si è limitata a Sportiello, ma ha anche chiesto informazioni su Filippo Terracciano, altro giocatore in uscita dalla rosa rossonera. Questo doppio interesse dei grigiorossi testimonia la loro volontà di rinforzare la porta con elementi di esperienza e qualità, sfruttando le possibili uscite in casa Milan.

La situazione mette in una posizione delicata il Milan, che dovrà gestire l'eventuale partenza di Sportiello e, di conseguenza, trovare un nuovo vice per Mike Maignan. Il mercato dei portieri è in pieno fermento e le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà la situazione tra i pali a Milanello.