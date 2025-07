Mercato Milan, oggi la risposta del Club Brugge per Jashari. Caccia alla punta: no Vlahovic e Jackson, resta viva la pista Boniface. Le ultime da SportMediaset

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, il nome forte per il centrocampo del Milan è sempre Ardon Jashari: è attesa per oggi la risposta del Club Brugge all'offerta del Diavolo da 32 milioni di euro più quattro di bonus. I rossoneri sono fiduciosi di chiudere, forti anche della volontà del giocatore svizzero che ha già ribadito più volte anche ai belgi di volersi trasferire al Milan.

Il club di via Aldo Rossi è poi alla ricerca di un nuovo attaccante: no Dusan Vlahovic, no Nicolas Jackson del Chelsea perchè costa troppa, resta viva la pista che porta a Victor Boniface, centravanti del Bayer Leverkusen.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità del passaggio di Theo Hernandez all'Al Hilal. Questa settimana sono poi attesi sviluppi anche sul fronte Alvaro Morata che vuole andare al Como: al momento, c'è ancora una distanza di due milioni di euro tra Milan e Galatasaray che stanno discutendo per interrompere il prestito dello spagnolo al club turco che scade a gennaio 2026. Può essere la settimana giusta per la fumata bianca di questa trattativa.