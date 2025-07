Come soluzione per la destra al Milan è stato proposto Wilfried Singo

Non solo Desiré Doué dello Strasburgo. Come soluzione per la destra al Milan è stato proposto anche Wilfried Singo del Monaco, classe 2000 ex Torino che nelle ultime stagioni con la formazione monegasca ha giocato anche da difensore centrale.

In Italia è però cresciuto calcisticamente come terzino, finendo già in passato nle mirino del Diavolo. Scrive il collega Gianluigi Longari che Il profilo dell'ivoriano verrà valutato dalla dirigenza rossonera nei prossimi giorni, anche in relazione al costo del cartellino che come richiesta supera i 20 milioni di euro.