Con Theo se ne va un altro pezzo di Milan scudettato. Sono sempre meno i campioni del 2021/22

Con Theo Hernandez ormai all'Al-Hilal, se ne va un altro pezzo di Milan scudettato. Lista alla mano è impressionante come una squadra dall'età media bassa come quella dei rossoneri nel 2021/22, si sia ritrovata completamente smantellata. A oggi sono pochissimi i superstiti, ancor meno coloro che rientrano nel progetto perché se è vero che Ismael Bennacer è formalmente un giocatore ancora rossonero, di fatto con l'esclusione dai convocati per la stagione 2025/26 il suo addio è solo una questione di tempo.

Maignan, Tomori, Gabbia, il già citato Bennacer, Leao e Saelemaekers, quest'ultimo rientrato dopo essere stato mandato in prestito a Bologna e Roma nelle ultime due stagioni. Più Marko Lazetic che era formalmente in rosa ma mai utilizzato. E che non rientra nei piani del Milan attuale. Qualcuno si è ritirato, la maggior parte ha trovato una nuova sistemazione e c'è a oggi un consistente gruppo di svincolati. Guardiamo nel dettaglio:

MILAN 2021/22

1. Ciprian Tatarusanu (ritirato)

16. Mike Maignan

83. Antonio Mirante (ritirato)

2. Davide Calabria (svincolato)

5. Fode Ballo-Touré (svincolato)

13. Alessio Romagnoli (Lazio)

19. Theo Hernandez (Al-Hilal)

20. Pierre Kalulu (Juventus)

23. Fikayo Tomori

24. Simon Kjaer (ritirato)

25. Alessandro Florenzi (svincolatoo)

46. Matteo Gabbia

4. Ismael Bennacer

27. Daniel Maldini (Atalanta)

8. Sandro Tonali (Newcastle)

33. Rade Krunic (Stella Rossa)

41. Tiemoué Bakayoko (svincolato)

79. Franck Kessié (Al-Ahli)

7. Samu Castillejo (Johor)

9. Olivier Giroud (Lille)

10. Brahim Diaz (Real Madrid)

11. Zlatan Ibrahimovic (ritirato)

12. Ante Rebic (svincolato)

17. Rafa Leao

22. Marko Lazetic

30. Junior Messias (svincolato)

56. Alexis Saelemaekers