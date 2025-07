Trevisani duro con Theo: "Ricordo almeno 50 errori difensivi in 38 giornate, qualcosa fuori dal campo non è andata e mi sembra evidente"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha commentato così la cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal: "Analizzando la stagione ricordo almeno 50 errori difensivi in 38 giornate, qualcosa fuori dal campo non è andata e mi sembra evidente. Theo ha un carattere particolare, non è un mistero. Dipende sempre se questa particolarità va nei binari buoni o in quelli meno buoni. I primi anni è andata in quelli buoni, ma le ultime annate di Theo sono state brutte. Non è che il valore diminuisce perchè hai capelli rosa, ma perchè sbaglia diagonali, procura rigori per gli avversari, sbaglia rigori che non dovrebbe tirare, si fa buttare fuori. Sono cose troppo gravi. L'ultima stagione di Theo è stata da 3 per me. Fonseca e Conceiçao hanno delle colpe, ma anche lui ha delle colpe".

IL SALUTO DI LEAO A THEO

Il saluto di Theo Hernandez al Milan è ormai vicinissimo. Ad alimentare l'addio del terzino francese al club rossonero, che si concretizzerà nelle prossime ore, è il suo grande compagno di fascia Rafael Leao che gli ha dedicato un lungo post su Instagram. Questo l'esordio del messaggio del numero 10 portoghese: "Mio fratello, mio compagno di tante battaglie, insieme abbiamo vissuto tanti momenti belli e difficili, ma è stato un piacere poter condividere lo spogliatoio e il campo con te, fratello mio".

Poi gli auguri per la nuova avventura, che lo porterà in Arabia Saudita all'Al Hilal: "Ti auguro tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase. Sentirò moltissima la tua mancanza, perché col passare degli anni sei diventato una persona importante per me. Non doveva finire in questo modo, ma la vita è fatta di sfide. Buona fortuna in questo nuovo cammino, come sempre farò il tifo per te e per noi!". Infine la firma, con la crasi dei due cognomi che hanno fatto sognare i tifosi rossoneri: "THEAO".