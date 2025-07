MN - Strasser: "Prendete le statistiche dell'anno dello scudetto, guardate quanti gol abbiamo fatto. Io direi semmai che è un tecnico molto attento a studiare l'avversario"

È iniziato ufficialmente l'Allegri-bis al Milan, 15 anni dopo l'inizio del suo primo percorso in rossonero. Allora i rossoneri vinsero subito lo scudetto, forti anche dei grandi acquisti negli ultimi giorni di mercato, Ibrahimovic e Robinho che si unirono a un gruppo collaudato di grandi campioni e giovani che stavano crescendo. Tra i giocatori di quella squadra vi era Rodney Strasser che pur giocando poco riuscì a mettere la firma sul tricolore, segnando una rete pesantissima e vincente a Cagliari. L'ex centrocampista ci racconta a MilanNews.it

I detrattori hanno sempre evidenziato un gioco troppo sparagnino

"Solite storie per sminuire, ma non è così. Prendete le statistiche dell'anno dello scudetto, guardate quanti gol abbiamo fatto. Io direi semmai che è un tecnico molto attento a studiare l'avversario, l'approccio si modellava a chi affrontavi. Ma la palla dietro non la passavamo mai: sempre in avanti".

Il mercato è già attivo

"Modric mi piace come acquisto e non si discute. Ha 40 anni? Resta un campione che dà l'esperienza che mancava in mezzo al campo. E, dettaglio non da poco: è uno che tranquillizza il gioco. Ai miei tempi c'erano Pirlo e Seedorf che avevano queste qualità, c'eravamo noi giovani che magari con la palla eravamo troppo precipitosi, loro sapevano dettare i tempi, gestire. Io dico che 2-3 giocatori di esperienza servono eccome. E benissimo anche Ricci che è un giovane di qualità".